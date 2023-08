Licht hogere omzet Vestas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vestas

(ABM FN) Vestas heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt. Dit maakte de Deense producent van windturbines woensdagochtend bekend met de publicatie van de kwartaalcijfers. De omzet steeg op jaarbasis van 3,3 naar 3,4 miljard euro. De EBIT-verlies vóór bijzondere posten was 70 miljoen euro, resulterend in een EBIT-marge van 2,0 procent negatief, vergeleken met 5,5 procent negatief in het tweede kwartaal van 2022. De vrije kasstroom bedroeg 140 miljoen euro negatief in vergelijking met 362 miljoen euro negatief in het tweede kwartaal van 2022. Er werden 8 procent meer windturbines besteld, met een totaal waarde van 20 miljard euro op 30 juni 2023. CEO Henrik Andersen gaf aan dat de vergunnings- en regelgevingsonzekerheid een belangrijke uitdaging blijft in de energietransitie. Hoewel de verstoringen in de toeleveringsketen afnemen, verwacht hij dat deze zich in de tweede helft van het jaar zullen voortzetten. Het wereldwijde zakelijke klimaat zal naar zijn mening uitdagend blijven voor de rest van 2023. Vestas zegt zich volledig in te zetten om winstgevend te worden, aldus Andersen. In het afgelopen kwartaal kwam het verlies uit op 115 miljoen euro tegen 119 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Het bedrijf mikt voor 2023 onverminderd op een omzet van 14,0 tot 15,5 miljard euro. De verwachting is dat de omzet uit diensten nu met ongeveer 10 procent zal groeien, waar voorheen op minimaal 5 procent werd gerekend. Vestas verwacht een EBIT-marge vóór bijzondere posten van 2 procent negatief tot 3 procent positief, met een EBIT-marge bij diensten van circa 22 procent. Bron: ABM Financial News

