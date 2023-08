Beursblik: Ahold verrast niet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal conform verwachting gepresteerd. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag. Volgens de bank waren de cijfers in lijn met de verwachtingen en was het dan ook geen verrassing dat de outlook voor de winst per aandeel voor 2023 ongewijzigd bleef. De Europese marges stonden minder onder druk dan gevreesd, maar het is het traject van verhoogde winstgevendheid in de VS dat de meeste invloed op de prognoses zal hebben. En het tweede kwartaal toonde de eerste tekenen van normalisering van de hoge niveaus van voorgaande kwartalen, aldus de zakenbank. Tenslotte wijst Jefferies op de iets betere vrije kasstroom. De vrije kasstroom zal naar verwachting van Ahold dit jaar uitkomen tussen de 2,0 en 2,2 miljard euro. Eerder rekende Ahold op circa 2 miljard euro. De rest van de outlook werd woensdag door Ahold herhaald. Jefferies heeft een Houden advies met een koersdoel van 28,50 euro voor het aandeel Ahold Delhaize. Bron: ABM Financial News

