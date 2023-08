Heijmans aan de slag met TU Delft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans gaat aan de slag met de nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen op de TU Delft. Dit maakte de bouwer maandag voorbeurs bekend. Het 'Physics' pand zal naar verwachting in 2027 in gebruik genomen gaan worden. Physics bestaat uit onder meer onderzoeksruimten als fysische laboratoria en chemische- en biolabs. De nieuwbouw bevat ook kantoorruimten, onderwijsruimten, practicumlokalen en algemene voorzieningen. Het totale project heeft een omzetwaarde van circa 130 miljoen euro voor Heijmans. Bron: ABM Financial News

