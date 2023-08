Infineon boekt hogere omzet maar verhoogt outlook niet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Infineon Technologies heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een hogere omzet geboekt, ondanks een uitdagend klimaat, en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Duitse chipfabrikant. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 4,1 miljard euro, goed voor een stijging van 13 procent op jaarbasis. De divisie automotive droeg 2,1 miljard euro bij aan de omzet. Op kwartaalbasis daalde de omzet echter met een procent. "Aan de ene kant blijft de vraag naar elektromobiliteit, hernieuwbare energie en gerelateerde applicaties hoog. Aan de andere kant blijft de vraag naar consumentenproducten als pc's en smartphones laag", aldus CEO Jochen Hanebeck. Onder de streep restte een winst van 831 miljoen euro tegen 517 miljoen euro een jaar eerder. Een kwartaal eerder bedroeg de winst 826 miljoen euro. Het segmentresultaat kwam uit op 1,1 miljard euro tegen 842 miljoen euro een jaar eerder, bij een marge van 26,1 procent. De marge lag een jaar eerder op 23,3 procent. In het tweede kwartaal van dit boekjaar was dit echter 28,6 procent. Infineon mikte voor het derde kwartaal op een omzet van circa 4 miljard euro en een marge op het segmentresultaat van circa 26 procent. Voor het lopende vierde kwartaal mikt Infineon op een omzet van ongeveer 4 miljard euro bij een marge van 25 procent. Daardoor zou de omzet in heel 2023 moeten uitkomen op 16,2 miljard euro bij een marge van ongeveer 27 procent. Het aandeel Infineon maakte donderdag een koersval van ruim tien procent. In Amsterdam leverden ASML en Besi twee tot drie procent in. In Brussel daalde Melexis 3,4 procent. Analisten van Citi noemden het een tegenvaller dat Infineon de outlook voor heel het jaar niet verhoogde, vooral voor de marge. "Na de blijk van vertrouwen van Infineon tijdens de laatste conference call in mei, aanhoudend sterke data uit de eindmarkten en de sterke resultaten van sectorgenoten, lag de lat hoog in aanloop naar de cijfers van Infineon", aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

