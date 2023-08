Omzet TIE Kinetix in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en een positieve EBITDA weten te behalen. Dit bleek woensdag uit een tussentijds handelsbericht van het digitaliseringsbedrijf. De totale omzet voor de groep steeg met 10 procent naar 4,0 miljoen euro. De SaaS-omzet liep in het derde kwartaal met 16 procent op tot 3,4 miljoen euro. De EBITDA was dit jaar in het derde kwartaal 0,3 miljoen euro positief, tegen een verlies van 0,6 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar eerder. De orderinstroom stond voor dit jaar tot en met het derde kwartaal op 10,0 miljoen euro. Een jaar eerder was de orderintake nog 7,6 miljoen euro. Overname SPS Commerce Eind juni meldde TIE Kinetix dat SPS Commerce alle activiteiten van TIE wil overnemen. Vandaag meldde TIE dat het na afronding van deze transactie verder wil in de sector e-invoicing. Bron: ABM Financial News

