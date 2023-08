Uber boekt zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies is in het tweede kwartaal van 2023 flink doorgegroeid en behaalde zwarte cijfers. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse taxi- en bezorgdienst. CEO Dara Khosrowshahi sprak van een combinatie van "robuuste vraag, nieuwe groei-initiatieven en aanhoudende kostendiscipline". De omzet steeg met 14 procent op jaarbasis naar 9,2 miljard dollar. Het aantal ritten liep met 22 procent op. De boekingen bedroegen 33,6 miljard dollar, een plus van 16 procent. De aangepaste EBITDA steeg met liefst 152 procent van 364 naar 916 miljoen dollar. Voor het afgelopen kwartaal mikte Uber zelf op boekingen ter waarde van 33,0 tot 34,0 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 800 tot 850 miljoen dollar. Onder de streep boekte Uber zwarte cijfers. Het nettoresultaat verbeterde van een verlies van 2,6 miljard dollar naar een winst van 394 miljoen dollar. Dat is wel inclusief 384 miljoen dollar aan meevallers, vooral te danken aan boekwinsten op investeringen van Uber. De vrije kasstroom steeg van 382 miljoen dollar naar ruim 1,1 miljard dollar. Outlook Voor het lopende derde kwartaal mikt Uber op boekingen ter waarde van 34,0 tot 35,0 miljard dollar. Daarnaast voorziet Uber een aangepaste EBITDA van 975 miljoen tot 1,025 miljard dollar. Het aandeel Uber loopt voorbeurs bijna 5 procent op. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.