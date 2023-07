Beursblik: ergste achter de rug bij Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De halfjaarcijfers van Heineken vielen tegen en werden vergezeld door een outlookverlaging, maar een goede tweede jaarhelft en dito 2024 liggen in het verschiet. Dit stelden analisten van Bank of America maandag in een rapport naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de Amsterdamse brouwer. "Een teleurstellend eerste halfjaar", aldus de analisten, vooral door de prestaties in Azië. Zij verwachten dat op basis van de cijfers en de outlookverlaging, de consensus voor Heineken met 5 procent zal worden verlaagd. "Maar het ergste is achter de rug", denkt analist Andrea Pistacchi. De Amerikaanse bank houdt dan ook vast aan het koopadvies op Heineken met een koersdoel van 127,00 euro. Het aandeel daalt maandag met 6,7 procent naar 90,42 euro. Bron: ABM Financial News

