Exxon boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxonmobil heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse oliereus. Exxon Mobil boekte in het tweede kwartaal een nettowinst exclusief bijzondere posten van bijna 7,9 miljard dollar, in vergelijking met 11,6 miljard dollar een kwartaal eerder. Een jaar geleden was dat nog 17,6 miljard dollar. Op gecorrigeerde basis bedroeg de winst per aandeel 1,94 dollar. Dat was 4,14 dollar een jaar eerder en 2,83 dollar een kwartaal eerder. De omzet kwam uit op 82,9 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 81,8 miljard dollar. Een jaar eerder lag de omzet op 115,7 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 9,4 miljard dollar tegen 16,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2023. Een jaar geleden was dit nog 20,0 miljard dollar. Het resultaat werd negatief beïnvloed door lagere aardgasproducties en raffinagemarges, gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere productie in Guyana en het Permian bassin. Chief Executive Darren Woods zei dat Exxon op schema ligt om de kosten aan het einde van het jaar structureel met 9 miljard dollar te verlagen in vergelijking met 2019. ExxonMobil verwacht dit jaar 23 tot 25 miljard dollar te investeren. De uitgaven afgelopen kwartaal waren hiermee in lijn. Het oliebedrijf zal 0,91 dollar per aandeel aan kwartaaldividend uitkeren. Het aandeel Exxonmobil noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.