Sterke omzetgroei voor Ctac Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in de eerste helft van 2023 flink meer omzet behaald, maar eenmalige effecten drukten flink op de winstontwikkeling, wat resulteerde in een aanpassing van de outlook voor heel dit jaar. Ctac gaf aan dat als gevolg van de eenmalige effecten de verwachting voor 2023 is herzien en aangepast naar een hogere autonome omzetgroei van 9 tot 12 procent, maar tegen een lagere EBITDA-marge van 8 tot 10 procent. "De sterke omzetgroei ingezet in de eerste drie maanden van het jaar zet door in het tweede kwartaal. Hoewel het activiteitenniveau over de gehele linie stijgt, zien we tegelijkertijd terughoudendheid bij klanten op grote investeringen in digitale transitie, ERP-implementatie en cloudmigratie. De noodzaak tot investeringen in cloudinfrastructuur blijft hoog en wij verwachten dat de vraag naar cloudmigratie-oplossingen in de komende jaren sterk toeneemt", zei CFO Paul de Koning vrijdag in een toelichting op de halfjaarcijfers. De omzet van Ctac steeg in de eerste jaarhelft met 14,5 procent op jaarbasis, tot 64,9 miljoen euro. De EBITDA daalde daarentegen met 14,0 procent tot 4,9 miljoen euro en het nettoresultaat liep zelfs met een derde terug tot 1,4 miljoen euro. Exclusief eenmalige effecten bleef de nettowinst met 1,9 miljoen euro overigens gelijk aan de winst in de eerste helft van 2022. In tegenstelling tot de negatieve operationele kasstroom van 3,8 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022, zat Ctac afgelopen halfjaar op 1,9 miljoen euro positief. Toekomst Tegen de achtergrond van uitdagende marktomstandigheden, meent Ctac goed gepositioneerd te zijn, "en zien we meer dan voldoende kansen om de komende jaren door te blijven groeien". Ctac zegt nog druk te zijn met de zoektocht naar een nieuwe CEO. "In navolging daarvan zullen wij in de tweede helft van het jaar onze strategie tegen het licht houden en onze horizon verlengen." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.