Casino bereikt principeakkoord over reddingsplan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Casino Guichard-Perrachon heeft een principeakkoord gesloten over een reddingsplan met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Dit maakte de supermarktketen vrijdagochtend bekend. Het consortium, bestaande uit EP Global Commerce, Fimalac en Attestor, naast enkele schuldeisers waaronder Franse banken, kwamen tot een overeenkomst over een reddingsplan. Casino liet weten dat de schuld eind juni 6,1 miljard euro bedroeg, meer dan de 5,1 miljard euro eind maart. De supermarktketen kampt al maanden met oplopende schulden en een teruglopend marktaandeel in thuismarkt Frankrijk. Eerder dit jaar ging Casino al in gesprek met schuldeisers om ervoor te zorgen dat het voldoende liquiditeit heeft om de supermarkten draaiende te houden. Een definitieve overeenkomst moet in september worden afgesloten, waardoor de herstructurering in het eerste kwartaal van 2024 afgerond kan worden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.