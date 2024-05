Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft donderdag het koersdoel voor Euronext verhoogd van 103,00 naar 105,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Hubert Lam. Volgens Lam boekte Euronext sterke resultaten in het eerste kwartaal en dat was aanleiding voor de Amerikaanse bank om de taxaties voor het beursbedrijf te verhogen. De analist werd zowel positiever over de omzet als over de kosten. "De volumes herstellen", merkte Lam op. In november organiseert Euronext een beleggersdag en die ziet Lam met vertrouwen tegemoet. Mogelijk verhoogt Euronext dan de omzetoutlook en kondigt het de inkoop van eigen aandelen aan. Bank of America denkt dat Euronext een outlook voor de komende drie jaar zal afgegeven van een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van minimaal 5 procent. De huidige outlook is 3 tot 4 procent. "Euronext is ondergewaardeerd", meent Lam. Het aandeel Euronext steeg donderdag met 2,0 procent naar 88,70 euro. Bron: ABM Financial News

