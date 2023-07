Signify verlaagt margeverwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het tweede kwartaal van 2023 de resultaten steviger onder druk zien staan en verlaagde de outlook voor dit jaar. Dat bleek vrijdagochtend uit cijfers van de verlichtingsspecialist. "In het tweede kwartaal zagen we aanhoudende zwakte bij [de segmenten] consumer, indoor professional en OEM-kanalen, en een trager dan verwacht herstel van de Chinese markt", zei CEO Eric Rondolat vrijdag. Volgens de topman zijn de plannen om de vaste kosten terug te dringen onvoldoende om het volumeverlies volledig te compenseren. Digital Solutions en Conventional Products toonden weliswaar veerkracht in hun winstgevendheid, maar volgens Rodolat had Digital Products meer last van alle uitdagingen. Signify mikt voor 2023 voortaan op een aangepaste EBITA-marge van 9,5 tot 10,5 procent, in plaats van 10,5 tot 11,5 procent. De vrije kasstroom zal daarnaast volgens Signify aan de bovenkant van de eerder afgegeven outlook uitkomen, van 6 tot 8 procent van de omzet. Voor heel 2023 mikt de analistenconsensus op een omzet van 7,0 miljard euro. Dat zou neerkomen op een vergelijkbare krimp van 5,2 procent. De aangepaste EBITA zal 717 miljoen euro bedragen, met een marge van 10,2 procent. Tweede kwartaal Signify zag de omzet afgelopen kwartaal met 10,5 procent op jaarbasis dalen naar 1,64 miljard euro. Op vergelijkbare basis was de daling 8,6 procent. De analistenconsensus rekende vooraf gemiddeld op een omzet van krap 1,67 miljard euro, minder dan de 1,84 miljard euro aan omzet een jaar eerder. Dit zou neerkomen op een vergelijkbare omzetdaling van 7,8 procent. De aangepaste EBITA liep met ruim 22 procent terug van 174 naar 136 miljoen euro. Hier rekenden analisten op een daling tot 150 miljoen euro. De marge daalde van 9,5 naar 8,3 procent, duidelijk onder de 9,0 procent die analisten hadden voorzien. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de marge 8,9 procent. Onder aan de streep hield Signify in het tweede kwartaal een nettowinst van 45 miljoen euro over, ruim 200 miljoen euro minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Bron: ABM Financial News

