Halfgeleiders duwen AEX naar recordstand

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 916,57 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders Besi, ASML en ASMI twee tot drie procent, na meevallende cijfers van chipgigant Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street. Unilever won daarnaast twee procent. Adyen sloot de rij met een verlies van minder dan een half procent. In de AMX noteerden alle aandelen binnen een bandbreedte van minder dan een procent ten opzichte van het slot van woensdag. In de AScX won Vivoryon maar lieft 20 procent. Het biotechbedrijf is optimistisch over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijk geneesmiddel bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer. Bron: ABM Financial News

