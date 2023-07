ECB houdt alle opties open Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN) Voorzitter Christine Lagarde gaf donderdagmiddag na de renteverhoging een toelichting op het verwachte beleid, waarin zij zei dat de inflatie, hoewel die daalt, nog steeds te lang hoog blijft.



Het gevecht om de inflatie te bedwingen en terug te krijgen naar de 2 procent blijft prioriteit. En daar zijn de leden het unaniem over eens, aldus de voorzitter. Verder zal de ECB, net zoals de Amerikaanse Federal Reserve, het beleid laten afhangen van de binnenkomende economische data. Hiermee lijkt Lagarde alle opties open te houden voor de volgende vergadering in september. Volgens hoofdeconoom Mark Wall van Deutsche Bank opende de ECB de deur naar een pauze in september. "Maar alles zal afhangen van de nieuwe macrocijfers."



De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft donderdag tevens besloten de vergoeding voor minimumreserves op 0 procent vast te stellen. "Dat was wel een kleine verrassing", aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank . "Als we kijken naar de minimumreserves die worden aangehouden, 165 miljard euro, dan is dat ook direct een besparing van ruim 6 miljard euro aan rentebetalingen van de ECB aan banken." Verder waren er geen extra maatregelen besproken om de balans verder te verlagen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.