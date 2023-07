AMG verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt, maar de stijging was kleiner dan verwacht, en het bedrijf moest zijn outlook voor dit jaar loslaten vanwege de lagere prijzen voor lithiumproducten. Dat maakte het bedrijf woensdag nabeurs bekend.

De winst steeg van 29,6 miljoen naar 42,8 miljoen dollar, of van 0,91 dollar per aandeel naar 1,28 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 1,71 dollar winst per aandeel. ING waarschuwde vooraf al voor te veel optimisme in de consensusverwachting.

De omzet steeg van 424 miljoen dollar een jaar eerder tot 439 miljoen dollar afgelopen kwartaal. Dit was iets beter dan de consensusverwachting van 436 miljoen dollar, maar nog wel minder dan de 451 miljoen dollar van het eerste kwartaal.

Het EBITDA-resultaat steeg van 81,1 miljoen naar 107,5 miljoen dollar, een toename van 32 procent. "Het is het vierde kwartaal op rij waarin AMG meer dan 100 miljoen dollar aan EBITDA boekte", stelde CEO Heinz Schimmelbusch in een toelichting. Dit was vooral te danken aan het segment Clean Energy Materials, met name de Braziliaanse lithium-mijn, die 89 miljoen dollar bijdroeg aan de EBITDA.

Verwachting omlaag bijgesteld

AMG verlaagde wel zijn verwachting voor het EBITDA-resultaat in 2023 van "meer dan 400 miljoen dollar" naar een bandbreedte van 350 miljoen tot 380 miljoen dollar. "Sinds november 2022, toen we ons vooruitzicht van meer dan 400 miljoen dollar afgaven, is de prijs van lithiumcarbonaat bijna gehalveerd en de prijzen in onze andere relevante portefeuilles zijn gemiddeld met 25 procent gedaald", aldus het bedrijf.

Deze prijsdalingen in de portefeuille met zogeheten critical materials houden verband met de mondiale economische onzekerheid en de vertraging in China.

De verwachting voor de langere termijn blijft staan op minimaal 650 miljoen dollar EBITDA binnen vijf jaar, stelde het bedrijf. "We zijn zeer tevreden met de voortgang van onze strategische projecten", aldus AMG, met name de uitbreiding van lithiumconcentraat in Brazilië, de chemische upgrader in dat land, en de raffinaderij voor lithiumhydroxide in Duitsland, die nu wordt gebouwd.

AMG kondigde woensdag een interimdividend aan van 0,40 euro per aandeel.