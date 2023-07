Amazon verlaagt overnameprijs iRobot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon heeft de prijs verlaagd, die het bereid is te betalen voor iRobot, nadat de fabrikant meer geld leende. Dit maakte Amazon dinsdag bekend. In plaats van 61,00 dollar per aandeel iRobot, zei Amazon 51,75 dollar te willen betalen. Het bestuur van iRobot is akkoord gegaan met deze prijsverlaging. Dinsdag meldde iRobot dat het een financiering ter waarde van 200 miljoen dollar is aangegaan. Dat is nodig om de dagelijkse gang van zaken bij het bedrijf dat onder meer robotstofzuigers produceert, te kunnen bekostigen en een bestaande schuld te kunnen terugbetalen. Volgens de topman van iRobot, Colin Angle, weerspiegelt de nieuwe overnameprijs van Amazon die nieuwe schuld die zijn bedrijf is aangegaan. De deal moet nog altijd worden goedgekeurd door verschillende toezichthouders. Ook moet het nieuwe overnamebod groen licht krijgen van de aandeelhouders van iRobot. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.