Berenberg: NN is opmerkelijk ondergewaardeerd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group geeft veel geld terug aan aandeelhouders en dat komt niet tot uiting in de koers. Dit schreef de Duitse bank Berenberg vrijdag in een rapport. Vooruitlopend op de cijfers over de eerste helft van 2023, die eind augustus worden vrijgegeven, benadrukte analist Michael Huttner onder meer de sterke vrije kasstroom en de solvabiliteit, die de Nederlandse verzekeraar in staat moet stellen om veel geld terug te laten vloeien naar aandeelhouders. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 berekende Huttner een dividendrendement van respectievelijk 9,0, 9,6 en 10,3 procent. Daarnaast is het beleid van NN erop gericht om jaarlijks voor 250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen, hetgeen neerkomt op een extra rendement van circa 2,7 procent boven op het dividendrendement. Ook rekent Berenberg op een extra aandeleninkoopprogramma in 2025 ter waarde van 500 miljoen euro, ofwel circa 5 procent van de beurswaarde van NN. Dit is mogelijk vanwege de hoge solvabiliteit. Resumerend zal de ‘yield’ volgens de analist in 2023, 2024 en 2025 uitkomen op respectievelijk 11,7, 12,3 en 18,9 procent en dat maakt het aandeel “opmerkelijk ondergewaardeerd”. Tot slot wees Berenberg erop dat NN momenteel handelt op een verwachte koerswinstverhouding voor 2024 van 6,1, terwijl het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar met 7,6 een stuk hoger ligt. Berenberg herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 55,80 euro. NN Group sloot donderdag in Amsterdam 2,3 procent hoger op 34,07 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.