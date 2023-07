TomTom verhoogt omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) TomTom dook in het tweede kwartaal zoals verwacht weer in de rode cijfers, door hogere kosten, na de winst in het eerste kwartaal, maar verhoogde wel zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Het nettoverlies bedroeg 4,5 miljoen euro in het tweede kwartaal, waardoor het resultaat na een half jaar 1,5 miljoen euro negatief was, maakte de navigatiespecialist maandag bekend. Analisten rekenden vooraf op 5 miljoen verlies. De omzet steeg met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 156,5 miljoen euro. Dit was meer dan de 143 miljoen euro waar analisten op rekenden. Location Technology was goed voor 128,2 miljoen euro omzet, wat 22 procent meer was dan een jaar eerder. De divisie Consumer zag de omzet 4 procent stijgen tot 28,4 miljoen euro. "Na een sterk eerste halfjaar verhogen we onze outlook voor de omzet en kasstroom in 2023", zei CEO Harold Goddijn. "De uitrol van onze nieuwe kaarten verloopt volgens schema. De markt heeft ons nieuwe productaanbod met enthousiasme ontvangen."



Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg 3,6 miljoen euro negatief, waar analisten een min van 7 miljoen voorspelden. De operationele kosten kwamen uit op 132,8 miljoen euro, tegen 118 miljoen euro in het eerste kwartaal. Het bedrijf liet medio april al weten dat de kosten in de volgende kwartalen hoger zullen zijn. De vrije kasstroom kwam uit op 3,1 miljoen euro en de kaspositie bedroeg 316 miljoen euro, vrijwel conform de analistenverwachting. Verwachtingen Voor 2023 gaat TomTom uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, in plaats van de vorige outlook van 540 tot 580 miljoen euro. Daar zal Location Technology 480 tot 505 miljoen euro aan bijdragen, denkt het bedrijf, wat 20 tot 25 miljoen euro meer is dan eerder gedacht. Analisten rekenden gemiddeld op een jaaromzet van 572 miljoen euro omzet met een nettoverlies van 22 miljoen euro. Daarnaast mikt TomTom op een vrije kasstroom van circa 5 procent van de omzet. Eerder was dit 0 tot 5 procent. Analisten gingen uit van 3 procent. Lange termijn TomTom heeft als doelstelling om in 2025 een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology te realiseren. De vrije kasstroom moet dan op 10 procent van de groepsomzet uitkomen. Analisten rekenen gemiddeld op een omzet van 656 miljoen euro in 2025 met een rendement op de vrije kasstroom van 8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.