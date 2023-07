Video: ASML technisch interessanter dan TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML ligt er technisch interessanter bij dan TomTom. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera tegen ABM Financial News. Bij Sligro is er nog werk aan de winkel voor de stieren. Klik hier voor: ASML technisch interessanter dan TomTom ASML kent al wekenlang een proces van hogere toppen en hogere bodems. Met de kwartaalcijfers in het verschiet denkt Bakker dat de 'bulls' meer ruimte krijgen om de koers op te jagen naar 700 euro en vervolgens naar 764 euro "en daarboven zelfs ruim 800". Onder de 640 euro moet de belegger vrezen voor een correctie naar 558 euro. Sligro kent een vergelijkbaar verhaal, maar met een andere configuratie volgens Bakker. De steun ligt op 15 euro en de weerstand op 16,50 tot krap 17 euro. "Hier moeten de bulls doorheen breken en tot die tijd is het aanmodderen." Maar na een doorbraak is er volgens de analist veel potentie, tot zelfs wel 25 euro. TomTom laat volgens Bakker een heel ander plaatje zien, “met een enorm grillig koersverloop” zonder duidelijke richting. "Geen interessante chart voor trendvolgende beleggers." Bron: ABM Financial News

