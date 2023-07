Beursblik: ASR Nederland is het wachten waard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zit in een relatief nieuwsluwe periode, maar geduld zal beloond worden. Dit schreef zakenbank Berenberg vrijdag in een rapport over de Nederlandse verzekeraar. Analist Michael Huttner benadrukte dat ASR momenteel druk bezig is met de integratie van de overgenomen activiteiten van Aegon Nederland, die in de tweede jaarhelft zullen leiden tot een extra autonome kapitaalaanwas van ongeveer 190 miljoen euro. Voor de eerste jaarhelft rekent de analist op een autonome kapitaalaanwas van 430 miljoen euro en een solvabiliteit van 210 procent. Door de overname van Aegon Nederland zal deze ratio in de tweede jaarhelft dalen naar circa 185 procent, voorziet Berenberg. ASR rapporteert op 20 augustus cijfers over de eerste zes maanden van 2023. Eind november zal ASR de markt dan bijpraten over hoe de integratie van Aegon Nederland verloopt, om vervolgens in het tweede kwartaal van 2024, vermoedelijk in mei, een beleggersdag te organiseren. Berenberg verwacht een positieve boodschap op deze beleggersdag. De doelstelling om over drie jaar een jaarlijkse autonome kapitaalaanwas van 1,3 miljard euro te genereren, als de synergievoordelen van de overname van Aegon Nederland tot wasdom zijn gekomen, zal vermoedelijk naar voren worden gehaald. Deze doelstelling kan volgens Huttner al in de tweede helft van 2025, ofwel zes tot twaalf maanden eerder dan nu voorzien, gerealiseerd worden. Daarnaast benadrukte de analist dat de waardering van ASR op de beurs momenteel nipt onder het vijfjarige gemiddelde ligt. Hij spreekt dan ook van een "aantrekkelijke waardering". Berenberg hanteert een koopaanbeveling met een koersdoel van 52,20 euro. Donderdag was ASR Nederland met een koersdaling van 1,8 procent op 40,12 euro nog een dissonant op een groene Amsterdamse beurs. Bron: ABM Financial News

