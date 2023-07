ABU: uitzenduren nog altijd onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector is in de afgelopen weken opnieuw hard gedaald, en ook de omzet nam licht af. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU. In periode 6, dat wil zeggen week 21 tot en met 24, namen de uitzenduren met 13 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet met 2 procent. In periode 5 was ook sprake van een daling van 13 procent van de uitzenduren, na een afname met 17 procent in periode 4. De administratieve sector zag de uren in de afgelopen periode met 18 procent afnemen op jaarbasis, terwijl de omzet met 2 procent daalde. In de industrie daalden de uren op jaarbasis met 10 procent en de omzet met 1 procent. In de technische sector daalde het aantal uren met 13 procent en de omzet met 2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.