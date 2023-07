Beursblik: PostNL schetst verdeeld beeld

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in een call met analisten voorafgaand aan de cijfers over het tweede kwartaal een gemengd beeld geschetst. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag in een rapport.

Positief was dat de pakketvolumes ten minste in lijn met de verwachtingen in april en mei lijken, hetgeen een aanhoudend herstel impliceert. Ook juni is volgens PostNL een veelbelovende maand, terwijl ook buiten de landsgrenzen een herstel plaatsvindt.

Ook positief noemde Zwartsenburg het feit dat er minder voorzieningen nodig zijn om het banenverlies op te vangen. PostNL had hier aanvankelijk 20 miljoen euro voor gereserveerd.

Bij de Nederlandse briefposttak lijken de kostenbesparingen wat vertraging op te lopen. Daarnaast is er een hoog ziekteverzuim en problemen met de kwaliteit van bezorging, aldus de analist.

"Al met al denken we dat de tijdelijke problemen bij postbezorging worden gecompenseerd door de pakketdivisie", zo stelde Zwartsenburg, die dan ook gematigd positief is in aanloop naar de kwartaalcijfers. "In het eerste kwartaal werden de verwachtingen overtroffen en dat geeft wat houvast voor de outlook dit jaar en het tweede kwartaal lijkt een prima kwartaal te zijn geweest", concludeerde Zwartsenburg.

ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 2,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,4 procent tot 1,69 euro.