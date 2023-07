Corbion gaat capaciteit zuurpoeders verdrievoudigen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft de productiecapaciteit van zuurpoeders verdrievoudigd dankzij een nieuwe productielijn in Spanje. Dit maakte de producent van biologische voedingsingrediënten en biochemicaliën, woensdagochtend bekend. Het aanbod van zuurpoeder is in de afgelopen jaren krapper geworden, aldus Corbion. Als reactie hierop zal Corbion nieuwe faciliteiten bouwen voor de productie van ingrediënten op basis van organische zuren.



De nieuwe productielijn in Spanje, met een capaciteit die meer dan twee keer zo groot is als de huidige productie van zuurpoeder van Corbion in Gorinchem, zal worden toegevoegd aan de bestaande locatie van het bedrijf in Montmeló en zal naar verwachting ergens in de tweede helft van 2025 operationeel zijn. Bron: ABM Financial News

