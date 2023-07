Aegon verlengt jointventure met La Banque Postale

(ABM FN-Dow Jones) De vermogensbeheertak van Aegon Asset Management wil de samenwerking met La Banque Postale n de joint venture LBP AM tien jaar langer voortzetten tot 2035. Dat maakte de verzekeraar dinsdag bekend.

Aegon AM nam in 2015 deel in de joint venture en heeft een belang van 25 procent. LBP AM is actief in Frankrijk en Europa in de groeimarkt van duurzaam vermogensbeheer vanuit een overtuiging en beheert 67 miljard euro.

De verlenging van de samenwerking valt samen met de periode waarin BP de overname van La Financière de l'Echiquier (LFDE) aan het afronden is. Beide partijen droegen kapitaal bij om de overname van LFDE te ondersteunen. Die overname moet de groei LBP AM in het terrein van multi-specialistisch vermogensbeheer zal versnellen en biedt nieue distributiekanalen voor de producten van LBP AM en Aegon AM.