Update: Constellation Brands presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresseerd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse bierbrouwer.

In het eerste kwartaal steeg de bieromzet met 11 procent, waardoor de groepsomzet uitkwam op 2,7 miljard dollar, vooral dankzij een sterke verkoop van Modelo Especial. Dit bier profiteert stevig van de problemen bij Bud Light van AB InBev. Een deel van Amerika boycot Bud Light na een reclamecampagne met transgender Dylan Mulvaney.

De netto-omzet, dat wil zeggen zonder accijnzen, bedroeg 2,51 miljard dollar. Een jaar eerder was dit 2,36 miljard.

Constellation Brands behaalde in het kwartaal tot 31 mei een nettowinst van 136 miljoen dollar, oftewel 0,74 dollar per aandeel. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar was dat wel een stevige daling. Vorig jaar verdiende Constellation Brands 390 miljoen dollar, oftewel 2,06 dollar per aandeel.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,91 dollar. Dat is hoger dan de 2,83 dollar per aandeel die analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht.

Outlook

Constellation Brands verwacht voor heel dit boekjaar een winst per aandeel van 9,35 dollar tot 9,65 dollar per aandeel. Zonder de deelneming in het Canadese cannabisbedrijf Canopy Growth en op vergelijkbare basis zal dit hoger liggen, namelijk op 11,70 tot 12,00 dollar per aandeel.

Het aandeel Constellation Brands noteert vrijdag 0,7 procent lager.

