Barclays verhoogt koersdoelen ASMI en Besi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag de koersdoelen voor ASM International en BE Semiconductor Industries verhoogd, maar voor beide aandelen blijft het advies Onderwogen. Barclays verhoogde het koersdoel voor ASMI van 285,00 naar 350,00 euro en voor Besi van 70,00 naar 85,00 euro. De verhogingen volgden na een vooruitblik van Barclays op de cijfers over het tweede kwartaal. Volgens de analisten belooft het een "volatiel" cijferseizoen te worden voor de halfgeleidersector. Door de hype rond AI hebben de aandelen dit jaar bovengemiddeld goed gepresteerd. Toch denkt Barclays dat AI maar een beperkte impact zal hebben op de taxaties voor 2023 en zelfs voor 2024. Barclays handhaafde het Gelijkgewogen advies op ASML met een koersdoel van 620,00 euro. Bron: ABM Financial News

