DSM Firmenich verlaagt outlook 2023

(ABM FN-Dow Jones) DSM Firmenich heeft de outlook voor 2023 verlaagd. Dit bleek woensdag uit een persbericht. "Vanwege de zwakke macro-economische vooruitzichten, verwachten we geen significante verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de tweede helft van 2023", aldus DSM Firmenich. De vitamineprijzen blijven tot het einde van het jaar op een laag niveau, voorziet DSM Firmenich, nadat deze in het tweede kwartaal al verder verzwakten. Dat raakte vooral de divisie Animal, Nutrition & Health. Dit betekent dat de aangepaste EBITDA dit jaar uitkomt tussen de 1,8 en 1,9 miljard euro. Eerder ging DSM Firmenich nog uit van 2,275 miljard euro. Hierbij houdt het bedrijf rekening met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 400 miljoen euro. Ook rekent DSM Firmenich op een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 100 miljoen euro. In het tweede kwartaal boekte DSM Firmenich een aangepaste EBITDA van 400 tot 420 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder nog 521 miljoen euro en in het tweede kwartaal van 2022 was dit 582 miljoen euro. DSM Firmenich kondigde woensdag maatregelen aan om de vitamine-activiteiten te reorganiseren. Dit moet de winst verbeteren, onder meer door de kosten "significant" terug te brengen, en de blootstelling aan vitamines te verminderen, aldus het bedrijf. Zo wordt een nieuwe, zelfstandige vitamine-divisie gecreëerd, die beter in staat is om te reageren op de marktdynamiek. Deze maatregelen moeten volgens DSM Firmenich leiden tot een kostenbesparing van circa 200 miljoen euro per jaar. Eind 2024 denkt het bedrijf dit te hebben bereikt. Dit bedrag komt bovenop de 350 miljoen euro aan synergievoordelen die al waren geïdentificeerd. Verder kondigde DSM Firmenich aan dat de door brand getroffen fabriek in het Amerikaanse Pinova niet heropend zal worden. Lange termijn Op de middellange termijn denkt DSM Firmenich nog altijd een aangepaste EBITDA-marge te kunnen realiseren van 22 tot 23 procent met een autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent per jaar. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

