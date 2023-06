Jefferies verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Prosus verhoogd van 67,00 naar 74,00 euro, nadat de internetinvesteerder aankondigde af te willen van de complexe structuur met wederzijdse belangen van Prosus en Naspers. Jefferies denkt dat dit een goed idee is, maar vindt Prosus nog altijd een complex conglomeraat dat een korting op de onderliggende waarde van de bezittingen verdient. Deze korting wordt nu door Jefferies ingeschat op 35 procent in plaats van 40 procent. Dit leidt tot het hogere koersdoel, maar het advies blijft Houden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.