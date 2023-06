Omzet Accsys weer flink in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft over het afgelopen boekjaar de omzet op jaarbasis zien aantrekken. Dit bleek dinsdagochtend uit voorlopige cijfers van de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem. In het afgelopen boekjaar, dat liep tot 31 maart, bedroeg de onderliggende omzet 162,0 miljoen tegen 120,9 miljoen euro over een boekjaar eerder, goed voor een stijging van 34 procent. Een jaar eerder steeg de omzet al 21 procent. De verkoopvolumes stegen over de verslagperiode met 6 procent. De brutowinst steeg van 36,0 naar 55,2 miljoen euro, terwijl de onderliggende EBITDA aantrok van 10,4 naar 22,9 miljoen euro. Accsys bleef profiteren van een sterke vraag, een hogere verkoopprijs en nu ook van de invoering van de zogeheten Energy Price Premium. De schuldpositie verslechterde wel verder, van 27,2 miljoen euro aan het einde van maart 2022 naar 44,1 miljoen euro ultimo maart 2023. Outlook Accsys stelde dinsdag het nieuwe boekjaar goed te zijn begonnen en zei er vertrouwen in te hebben financieel en operationeel vordering te boeken. Voor het lopende boekjaar 2023/2024 verwacht de onderneming te kunnen profiteren van de ontwikkelingen in grotere economiëen en van een hogere productie op de plantages. Accsys verwacht wel dat de kosten oplopen, mede door de voltooiing van de Kingsport-plantage. Wel verwacht het bedrijf een wat lagere prijs en vraag in de mondiale bouwsector en investeert om die reden dan ook meer in sales en marketing, vooral in de VS, om zo voor te bereiden op de toekomstige productiestijging. Accsys studeert nog altijd op de financiering van de fabriek in Hull. Bron: ABM Financial News

