PacWest verkoopt leningenportefeuille aan Ares

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PacWest Bancorp heeft een kredietportefeuille ter waarde van 3,5 miljard dollar verkocht aan Ares Management. Dit meldde de kredietverstrekker maandag. "Deze transactie zal onze liquiditeit en kapitaalratio's verbeteren", aldus PacWest in een toelichting. De portefeuille die is overgenomen door Ares, een alternatieve investeringsmanager, bestaat onder andere uit consumentenleningen, leningen voor kleine bedrijven, timesharing en autokredieten. De verkoop haalt wat risico uit de boeken van PacWest en levert de bank zo'n 2 miljard dollar op vóór transactiekosten. In juni verkocht PacWest al voor 2,36 miljard dollar aan leningen aan de Britse vastgoedinvesteerder Kennedy Wilson. Het aandeel PacWest noteerde maandag in de voorbeurshandel op Wall Street zo'n 6,5 procent hoger. Het aandeel van Ares bewoog licht hoger. Bron: ABM Financial News

