JPMorgan zet NN Group op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft het advies voor NN Group verhoogd van Neutraal naar Overwogen en het koersdoel van 45,00 naar 47,00 euro, op basis van de sterke teruggave van kapitaal. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Die kapitaalteruggave is volgens JPMorgan de sterkste in de sector met een verwacht dividendrendement van 10 procent over 2024, en van 12,5 procent inclusief aandeleninkopen. De risico's zijn bovendien laag, volgens de zakenbank, door een relatief laag risico van de beleggingen en de comfortabele financiële positie waarin NN Group verkeert, om het dividend per aandeel te kunnen verhogen De hervorming van het pensioenstelsel in Nederland biedt bovendien een kans om meer kapitaal en kasstroom te genereren, wat volgens de analisten onvoldoende door de markt wordt meegenomen in de waardering van NN. Het aandeel NN Group sloot vrijdag op 32,49 euro. Bron: ABM Financial News

