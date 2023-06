Ook Rivian kiest voor snelladers Tesla Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN) Rivian Automotive heeft een deal gesloten met Tesla zodat auto’s van Rivian toegang krijgen tot het snellaadnetwerk van Tesla. Dit maakte Rivian bekend. Door de deal kunnen klanten van Rivian vanaf 2024 hun auto opladen bij de 12.000 Tesla Superchargers in de Verenigde Staten en Canada. Voor de R1T en R1S modellen van Rivian zijn daar nog wel aparte adapters voor nodig. Vanaf 2025 zullen de auto’s van Rivian zijn uitgerust met de oplaadstandaard van Tesla. Tesla sloot in de afgelopen weken al vergelijkbare deals met Ford en General Motors. Bron: ABM Financial News

