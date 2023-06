Intel gaat nieuwe fabriek bouwen in Israel - media Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft een principeakkoord bereikt over de bouw van een nieuwe fabriek in Israël. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag op basis van een aankondiging van het Israëlische ministerie van financiën en premier Benjamin Netanyahu. De investering heeft een waarde van 25 miljard dollar, aldus het persbureau. Afgelopen week meldde Intel ook al een investering van 4,6 miljard dollar in de bouw van een assemblage- en testfaciliteit voor halfgeleiders in Polen. In een persbericht vrijdag zei de chipmaker dat de Poolse fabriek ongeveer 2.000 banen zal creëren. De fabriek is naar verwachting in 2027 operationeel. Bron: ABM Financial News

