Adobe presteert boven verwachting

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar boven verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse softwarespecialist. "Adobe behaalde een recordomzet in het tweede kwartaal, wat wijst op een sterke vraag in Creative Cloud, Document Cloud en Experience Cloud", zei CEO Shantanu Narayen donderdag. In de verslagperiode steeg de nettowinst van 1,2 miljard naar 1,3 miljard dollar, of van 2,49 naar 2,82 dollar. De aangepaste winst kwam uit op 3,91 dollar, waar door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 3,79 dollar. De omzet verbeterde op jaarbasis met 10 procent naar 4,82 miljard dollar, waar werd gerekend op 4,77 miljard dollar. Voor het lopende derde kwartaal rekent Adobe op een omzet van 4,83 tot 4,87 miljard dollar, waar analisten 4,86 miljard dollar voorspellen. In de nabeurshandel steeg het aandeel 3,5 procent. De aandelen van Adobe zijn sinds begin mei enorm gestegen, met een piek van 46 procent doordat het nieuws over de recente AI-push aanslaat bij beleggers. "Adobe's baanbrekende innovatie positioneert ons om het nieuwe tijdperk van generatieve AI te leiden, gezien onze rijke datasets, basismodellen en alomtegenwoordige productinterfaces", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

