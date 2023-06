Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten in aanloop naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve. WTI daalde vorige week met 2,2 procent, terwijl Brent 1,8 procent verloor. Scherpe winsten aan het begin van de week na de aankondiging van Saoedi-Arabië dat het de productie in juli vrijwillig met nog eens 1 miljoen vaten per dag gaat verminderen, vervaagden snel, door zorgen over de vraag. De aandacht richt zich deze week op de Federal Reserve. Daarbij wordt aangenomen dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven waarschijnlijk ongewijzigd zal houden na een reeks verhogingen waarbij de Fed Funds-rente van bijna nul in maart vorig jaar werd verhoogd naar het huidige bereik van 5,00 tot 5,25 procent. "Mocht de Fed voor later in het jaar verdere renteverhogingen voorstellen, zoals velen nu verwachten, dan zou de prijs van een vat verder kunnen dalen. Dit komt omdat ruwe olie in dollars wordt geprijsd en een sterkere dollar ervoor zorgt dat afnemers van olie uit niet-dollar-landen duurder uit zijn, waardoor de vraag onder druk komt te staan", zei analist Ricardo Evangelista van ActivTrades. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 4,4 procent, ofwel 3,05 dollar, lager op 67,12 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

