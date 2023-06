Beursblik: meeste OPEC-landen houden kruit droog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië heeft zich gehouden aan zijn belofte om een verdere daling van de olieprijs tegen te gaan, door verrassend zijn olieproductie tijdelijk te verlagen van 10 miljoen naar 9 miljoen vaten, stelde Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. De proactieve stap van de olieproducerende landen voedt de hoop op stijgende olieprijzen. Daarbij is belangrijk op te merken dat Saoedi-Arabië deze stap zelfstandig zet. Volgens Aslam is de kans groot dat andere landen ook nog een duit in het zakje zullen doen in de toekomst, omdat zij hun kruit nog niet hebben verschoten.



Terwijl OPEC het aanbod managet, is het ook belangrijk om te blijven kijken naar de zwakke vraag, stelde de marktanalisten. Optimisten over de olieprijs rekenen al geruime tijd op China voor herstel van de vraag naar energie na de coronapandemie. Dat herstel blijft echter nog altijd uit, door naschokken van de pandemie, met hoge inflatie en een dreigende serieuze mondiale economische vertraging. Een gebrekkige vraag is niet iets wat OPEC kan oplossen.



De olieprijzen stijgen maandagochtend met ruim 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

