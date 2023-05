Video: ruimte voor verdere koersstijgingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is nog ruimte voor de aandelenmarkten om verder te stijgen. Dit zegt investment manager Simon Wiersma van ING voor de camera van ABM Financial News. Wiersma wijst op de daling van de Europese energieprijzen en de ontwikkeling van de inkoopmanagersindices. "En dat terwijl veel beleggers nog altijd onderwogen in aandelen zijn" en de ING Beleggersbarometer ook nog niet terug is op het niveau van voor de coronacrisis. "En dat dus terwijl de beurzen best wel goed gepresteerd hebben." Dit is volgens Wiersma dan ook de opmaat voor verdere koersstijgingen. Zeker nu de recessieverwachtingen, vooral voor Amerika "wat verder weg in de toekomst zijn geschoven". Daardoor "is er nog ruimte voor hogere waarderingen, zeker op moment dat de inflatie wat naar beneden komt". Klik hier voor: ruimte voor verdere koersstijgingen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.