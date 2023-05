Heineken helpt Femsa belang verder te verkleinen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De Mexicaanse bierbrouwer Femsa gaat voor 3,3 miljard euro aan aandelen Heineken verkopen en voor nog een kwart miljard euro aan obligaties, waarop Heineken voor 10 procent zal intekenen. Dit maakte Heineken dinsdag bekend. Het is niet duidelijk hoe de te verkopen aandelen verdeeld zijn tussen Heineken nv en Heineken Holding. De transactie zal minimale gevolgen hebben voor de schuldpositie en zal de winst per aandeel vergroten, verwacht Heineken. Ook blijft Heineken Holding controlerend aandeelhouder van Heineken nv, bevestigt de bierbrouwer. Het is nog niet duidelijk hoe groot het belang van Femsa zal zijn na de aangekondigde verkoopronde. Heineken nam in 2010 Femsa over, waardoor de eigenaren van Femsa een belang van 20 procent in Heineken kregen. In 2017 verkochten zij al voor 2,5 miljard euro aan aandelen Heineken. Het belang zakte daardoor tot iets minder dan 15 procent. In februari kocht Heineken nog eens voor 1 miljard euro aan Heineken-aandelen van Femsa. Bron: ABM Financial News

