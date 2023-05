Wall Street goedgeluimd richting Memorial Day-weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,3 procent op 4.205,45 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.093,34 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 12.975,69 punten.

Bron: ABM Financial News

De gesprekken over het schuldenplafond gaan "op en neer". Dit zei Republikein Patrick McHenry uit North Carolina, een belangrijke plaatsvervanger van House Speaker Kevin McCarthy, vrijdag tegen verslaggevers."We zitten in het midden van een heleboel verschillende gesprekken en een heleboel verschillende papieren die heen en weer gaan, en zoals ik al zei, de details worden lastiger en de gevolgen zijn groter," zei McHenry.Op de vraag of de onderhandelaars de zaak vrijdag kunnen afsluiten, kon McHenry geen antwoord geven. Vermoedelijk wordt er dus dit weekend verder onderhandeld. Het kookpunt wordt rond 1 juni bereikt, aangezien minister Janet Yellen deze dag als deadline heeft gesteld. Dan zou de VS niet meer kunnen voldoen aan bepaalde betalingsverplichtingen.Volgens Goldman Sachs blijven de aandelenmarkten redelijk veerkrachtig, hoewel de zorgen over het schuldenplafond zijn toegenomen. Men houdt vast aan het feit dat beleidsmakers het belang van een akkoord blijven benadrukken."Ik denk dat we tegen half juni allemaal kunnen uitademen, hoewel het tussen nu en dan waarschijnlijk een steeds volatielere marktomgeving zal zijn", verwacht Kristina Hooper, marktstrateeg bij Invesco. "Zodra dat drama wegebt, denk ik dat alle ogen weer op de centrale banken gericht zullen zijn."Naast de aanhoudende onzekerheid omtrent het Amerikaanse schuldenplafond, draaide het vrijdag nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie uit op 4,7 procent ten opzichte van 4,6 procent in maart, zo bleek vanmiddag. Economen hadden gerekend op een onveranderd cijfer van 4,6 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid."Dat is voer voor de voorstanders onder de bestuurders van de Federal Reserve om de renteknop nog niet los te laten", volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank."Het kan zijn dat er in juni een pauze wordt ingelast, maar dat de Fed in juli de rente gewoon weer verhoogt", aldus Marey. "De Fed wil een vertraging bewerkstelligen, maar met deze cijfers gaat het op alle niveaus de verkeerde kant uit, als het aan de Fed ligt", aldus Marey vrijdag.Vorige week rekende zo'n 35 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten in juni, inmiddels is dat ruim de helft.De inkomens van Amerikanen stegen in april op maandbasis met 0,4 procent, na een stijging van 0,3 procent in maart. De verwachting van economen lag ook op een stijging met 0,4 procent.De consumentenbestedingen stegen in april met 0,8 procent, na een plus van 0,1 procent in maart. Hiervoor was door economen een stijging met 0,4 procent voorzien.De nieuwe orders voor duurzame goederen stegen onverwacht. De orders namen op maandbasis met 1,1 procent toe. Er werd door economen echter gerekend op een daling van 0,8 procent.Uit het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan bleek vanmiddag dat het consumentenvertrouwen in mei is gedaald, maar minder dan eerder uit een voorlopig cijfer bleek. Ook de inflatiedata die bij de enquête horen waren beter dan verwacht.De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0729 en de olieprijs steeg ruim een procent.Technologieaandelen eisen al een tijdje de aandacht op met flinke koerswinsten. Deze week deed Nvidia er nog eens een schepje bovenop, nadat het bedrijf bevestigde dat AI een forse bijdrage kan leveren aan de groei van de technologiesector. Het aandeel noteerde daarop nieuwe recordstanden en nadert inmiddels de club van bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1.000 miljard dollar.Het aandeel Nvidia sloot vrijdag 2,5 procent hoger en steeg op weekbasis bijna 25 procent.Chipmaker Marvell Technology kwam donderdag nabeurs met een sterke outlook, ook deels door AI. Het aandeel steeg vrijdag ruim 32 procent.Cloudsoftwarebedrijf Workday kwam met beter dan verwachte cijfers en won 10 procent.