AEX start handelsdag vermoedelijk neutraal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong onveranderd.

Donderdag sloot de AEX nog met 0,3 procent licht hoger op een slotstand van 755,21 punten. Op individueel fondsenniveau waren de uitslagen echter groot, met winsten voor de halfgeleiders van 5 tot 8,5 procent, terwijl bijvoorbeeld DSM Firmenich juist onder druk stond met een verlies van vier procent.

Bepalend voor de stemming was de kwartaalupdate van de Amerikaanse microchipfabrikant Nvidia, die woensdag nabeurs beleggers omverblies met een omzetoutlook die veel beter was dan verwacht. De grote belangstelling van techgiganten als Microsoft en Google voor AI-programma's, zoals ChatGPT, was reden voor de sterke verwachte groei.

Het bericht liet de koers van Nvidia exploderen en zorgde ook in Amsterdam voor groot optimisme over de halfgeleidersector. De AEX index is in Europa een relatief techgevoelige index, met een weging van ruim 30 procent voor halfgeleider- en andere technologiebedrijven.

Op Wall Street klom techbeurs Nasdaq donderdagavond 1,7 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist 0,1 procent prijs gaf, door onder meer zorgen over het naderende Amerikaanse schuldenplafond. Kredietbeoordeler Fitch zette de Amerikaanse AAA-rating op 'rating watch negative', ten teken dat een wanbetaling tot de mogelijkheden behoort.

"Sinds de financiële crisis in 2008 hebben dit soort waarschuwingen niet meer het effect dat ze vroeger hadden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die nog steeds rekent op een deal over het schuldenplafond, hoewel een akkoord vermoedelijk over het weekend wordt heen getild.

Persbureau Reuters meldde donderdag op basis van bronnen dat er vooruitgang is geboekt tijdens de onderhandelingen tussen congresleiders en president Joe Biden.

Azië en olie

In Azië werd vanochtend bekend dat de Japanse kerninflatie in mei is uitgekomen op het hoogste niveau sinds 1982.

De Nikkei index in Tokio klom vanochtend 0,7 procent en de index hervatte daarmee zijn imposante rally. Dit jaar is de Japanse beurs al bijna 20 procent gestegen en de hoofdindex noteert op het hoogste niveau sinds begin jaren negentig.

Volgens de legendarische belegger Warren Buffet zijn Japanse aandelen nog steeds goedkoop, waarbij de beursexpert onder meer wijst op de hoge dividenden en aandeleninkoopprogramma’s.

Ook de andere Aziatische hoofdindices noteren in het groen, maar de stijgingen blijven bescheiden. Hongkong is vandaag gesloten vanwege een feestdag.

De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond in New York maar liefst 3,4 procent lager naar 71,83 dollar per vat.

De oliemarkten verloren donderdag terrein nadat een Russische topambtenaar het vooruitzicht op extra productieverlagingen tijdens de OPEC+ vergadering begin volgende maand bagatelliseerde. De Russische vicepremier Alexander Novak verwacht niet dat er extra maatregelen zullen worden aangekondigd wanneer OPEC+ op 4 juni bijeenkomt, meldde Reuters.

De OPEC+ landen kondigden begin april al een productieverlaging van ruim een miljoen vaten per dag aan per mei, waarbij Rusland beloofde de verlagingen van 500.000 vaten per dag tot het einde van het jaar voort te zetten.

Vandaag gaat om half drie alle aandacht uit naar de PCE-inflatie in de VS in april, een cruciale indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve waar de markten het afgelopen jaar heftig op konden reageren.

Bedrijfsnieuws

Vivoryon heeft 1,8 miljoen aandelen geplaatst voor 14,00 euro per stuk.

Unibail-Rodamco-Westfield boekte verdere vooruitgang om de schulden af te bouwen met de verkoop van twee objecten, één in de Verenigde Staten en één in Europa. Unibail verkocht het Westfield Brandon Shopping Centre in de Amerikaanse staat Florida voor 220 miljoen dollar en het 'V'-kantoor in Versailles in Frankrijk voor 95 miljoen euro.

Avantium ontving een subsidie van 1,5 miljoen euro voor deelname aan een onderzoek om de elektrochemische omzetting van CO2 in duurzame plastic materialen te demonstreren.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverhoging van HSBC voor NN Group. Het advies ging naar Kopen met een koersdoel van 45,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 0,9 procent op 4.151,28 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 32.764,65 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.698,09 punten.