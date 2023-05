PacWest verkoopt vastgoedleningen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PacWest Bancorp verkoopt voor 2,6 miljard dollar aan vastgoedleningen aan Kennedy Wilson. Dit maakte de Amerikaanse regionale bank maandag bekend in een document ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Daarbovenop volgt de verkoop van nog 6 van dergelijke leningen voor 363 miljoen dollar. Voor de verkoop moet nog wel goedkeuring van de toezichthouder komen. Ook voert Kennedy Wilson nog een boekenonderzoek uit. Het aandeel PacWest lijkt maandag 3,5 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

