Ryanair boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft weer winst geboekt in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart, dankzij een meevallende omzet. Dat bleek maandag uit de resultaten van de Ierse luchtvaartmaatschappij. Het boekjaar werd afgesloten met 1,31 miljard euro nettowinst, tegen 241 miljoen euro verlies een jaar eerder. De markt rekende volgens FactSet op een iets hogere winst van 1,35 miljard euro. De omzet van Ryanair verdubbelde ruimschoots van 4,8 miljard euro een jaar eerder tot 10,8 miljard euro. Dit was iets meer dan de 10,7 miljard euro waar analisten gemiddeld op rekenden. Zonder bijzondere posten verbeterde het resultaat nog wat sterker, namelijk van 355 miljoen euro verlies naar een winst van 1,43 miljard euro. De bezettingsgraad steeg van 82 naar 93 procent. Outlook De brandstofkosten zullen in het komende jaar meer dan 1 miljard euro stijgen. Ryanair verwacht echter dat de omzet dit jaar voldoende zal groeien om die kostenstijging te dekken en de winst bescheiden te laten stijgen. Ryanair rekent op een toename van het verkeer tot 185 miljoen passagiers in het nieuwe jaar, hoewel vertraagde levering van nieuwe vliegtuigen door Boeing deze doelstelling iets kunnen verlagen en vertragen naar de tweede helft van het nieuwe boekjaar. Voor 2026 werd de doelstelling verhoogd naar 225 miljoen passagiers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.