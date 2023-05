Cisco verlaagt omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cisco heeft zijn omzetdoel voor het jaar verlaagd, vanwege zorgen over de vraag van grote bedrijven naar technologie in de komende maanden, maar verhoogde wel de doelstelling voor de aangepaste winst. Dat bleek woensdagavond uit het kwartaalrapport van de Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur. Cisco overtrof de verwachtingen voor de kwartaalwinst en omzet. De winst kwam uit op 3,2 miljard dollar en de omzet op 14,57 miljard dollar, tegen 12,84 miljard een jaar eerder. De aangepast winst, afgezien van personeelsbonussen in aandelen en andere kosten, bedroeg 1,00 dollar per aandeel, tegen 0,87 dollar een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een aangepaste nettowinst van 0,97 dollar per aandeel, op een omzet van 14,4 miljard dollar. De aandelen van het technologiebedrijf stegen aanvankelijk in de elektronische handel na de cijfers, maar stonden even later weer 1 procent lager. Outlook Voor het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar voorziet Cisco een aangepaste winst van 1,05 tot 1,07 dollar. De omzet zou met 14 tot 16 procent stijgen, wat gemiddeld zou overeenkomen met 15,07 miljard dollar. De verwachting is iets hoger dan de analistenconsensus van 1,04 dollar aangepaste winst en 14,95 miljard dollar omzet. Voor het hele jaar rekent Cisco nu op een aangepaste winst van 3,80 tot 3,82 dollar per aandeel, licht hoger dan het eerder doel. Voor de omzetgroei rekent Cisco inmiddels op 10 tot 10,5 procent, wat minder is dan de eerdere doelstelling van 11 tot 13 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.