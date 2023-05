Video: grote kansen in opkomende markten dankzij China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn kansen voor beleggers in opkomende markten. Dit zegt Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. De noteringen in deze markten liggen, in tegenstelling tot de volwassen markten, nog altijd onder de historisch gemiddelden, aldus Juvyns. "Daarbij profiteren heel wat opkomende markten van de heropening van de Chinese economie." "Ondanks de geopolitieke spanning, is het een mooi instapmoment voor langetermijnbeleggers", vindt Juvyns. Er zullen de komende jaren 300 miljoen Chinezen tot de middenklasse gaan behoren, benadrukt JPMorgan. "Het is een gigantische opportuniteit voor beleggers." Klik hier voor: grote kansen in opkomende markten dankzij China Bron: ABM Financial News

