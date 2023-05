Kepler zet Alfen op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het advies voor Alfen verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 95,00 naar 106,00 euro. De analisten van Kepler verhoogden hun omzettaxaties voor Alfen voor 2024 tot en met 2026 met 10 tot 20 procent, vooral omdat ze meer groei voorzien in energie-opslag en ook grotere investeringen door de Nederlandse netbeheerders. Omdat energie-opslag inmiddels goed is voor een kwart van de omzet van Alfen, paste Kepler de margeverwachtingen daarop aan en konden de winsttaxaties tot 10 procent worden verhoogd. "Zelfs in een conservatief scenario waarin Alfen het omzetdoel van 1 miljard euro in 2027 niet haalt, de brutomarge daalt naar 30 procent en de EBITDA-marge naar 13 procent, zien we een beperkt neerwaarts risico", aldus Kepler. De analisten houden in dat scenario rekening met een waardering van 73 euro, in lijn met de slotkoers van vrijdag. Maandag wint het aandeel Alfen 7,2 procent op 78,44 euro. Bron: ABM Financial News

