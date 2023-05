Newcrest accepteert overnamebod van Newmont Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Newmont heeft een akkoord bereikt over een overname van de Australische mijnbouwer Newcrest. Dat meldde het bedrijf zondag. Het Amerikaanse Newmont, één van de grootste goudproducenten ter wereld, deed begin februari een niet-bindend bod op Newcrest, de grootste beursgenoteerde goudproducent van Australië, en verhoogde vervolgens het bod medio april, waarna het toegang kreeg tot de boeken van Newcrest. Newmont wilde aanvankelijk 0,38 aandeel Newmont voor ieder aandeel Newcrest betalen, maar besloot dit dit te verhogen naar 0,40 aandeel Newmont, inclusief een speciaal dividend van 1,10 dollar per aandeel Newcrest. Daarover is nu overeenstemming tussen de twee goudbedrijven. Dit betekent dat Newmont een premie van ruim 30 procent betaalt. Bron: ABM Financial News

