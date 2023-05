Heijmans aan de slag voor Vitens Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans gaat in combinatie met GMB aan de slag voor Vitens. Dit maakte de beursgenoteerde bouwer vrijdag bekend. Deze combinatie is één van in totaal vier opdrachtnemers voor de realisatie van watertransportleidingen voor Vitens in Midden- en Noord-Nederland. De werkzaamheden betreffen het ontwerp, conditionering en uitvoering van alle grote transportleidingen tussen 2023 en 2031 van Vitens. Het contract gaat deze maand in. Het aandeel Heijmans in de totale contractwaarde bedraagt circa 37,5 miljoen euro voor de periode 2023 tot en met 3031. "De uiteindelijke contractwaarde kan hoger worden in geval van tussentijdse inkoopprijsstijgingen en/of extra onvoorziene projecten", merkte de bouwer op. Bron: ABM Financial News

