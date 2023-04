MKB Nedsense boekt klein positief resultaat Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) MKB Nedsense heeft het afgelopen boekjaar een klein positief resultaat geboekt. Dit meldde de investeringsmaatschappij vrijdag nabeurs. Het concern boekte in 2022 een nettowinst van 93.000 euro, in vergelijking met 124.000 euro een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 0,1 eurocent. Het eigen vermogen steeg van 8,95 miljoen euro tot 9,05 miljoen euro, terwijl het eigen vermogen per aandeel onveranderd noteerde op 9 eurocent. MKB Nedsense stelt voor om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen en over 2022 geen dividend uit te keren. De portefeuille van MKB Nedsense telde in 2022 vier investeren: investeringen in GNS Brinkman en Axess, een investering in Tib-Tec en een aandelenbelang in Almunda. Axess en GNS Brinkman realiseerden beiden een positieve EBITDA op een omzet van achtereenvolgens 3,1 en 4,9 miljoen euro. Tib-Tec treft voorbereidingen voor een beursgang in Zwitserland, terwijl de waardestijging van het belang in Almuda bijdroeg een het positieve resultaat. Omdat MKB Nedsense nog geen oob-accountant voor 2022 heeft kunnen contracteren, bevat het jaarverslag 2022 niet gecontroleerde cijfers. Het concern verwacht in de komende periode een accountant te kunnen contracteren. Bron: ABM Financial News

