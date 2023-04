Dow duikt in de rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dow Inc. is in het eerste kwartaal van 2023 in de rode cijfers gedoken, terwijl ook de omzet behoorlijk daalde maar wel beter was dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse chemiereus. De omzet van Dow daalde in het eerste kwartaal met ruim 22 procent op jaarbasis naar 11,9 miljard dollar, wat wel beter was dan de 11,4 miljard dollar waar de markt op rekende. Onder de streep resteerde een verlies van 93 miljoen dollar, tegenover een winst van 1,57 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022. De aangepaste winst per aandeel was met 0,58 dollar wel veel beter dan de 0,36 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De volumes daalden afgelopen kwartaal met 11 procent, waarbij alle drie de bedrijfssegmenten de volumes zagen afnemen. "Als we naar de rest van het jaar kijken, kunnen we door onze consistente en gedisciplineerde uitvoering de gevolgen van de hogere inflatie voor de consumentenvraag en de zwakke wereldwijde economische activiteit beter opvangen", aldus CEO Jim Fitterling. Het aandeel lijkt dinsdag in het rood te gaan openen. Bron: ABM Financial News

