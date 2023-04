'Sterke jaarstart Philips' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een sterke start van het jaar achter de rug. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING maandag. De aangepaste EBITA viel liefst 75 procent hoger uit dan wat analisten hadden verwacht, vanwege de afgenomen problemen in de aanvoerketen. Hierdoor groeide Philips op autonome basis met 6 procent, waar de consensus mikte op 2 procent, terwijl de marges 350 basispunten hoger uitvielen dan voorzien. Vooral in Diagnosis & Treatment presteerde Philips beter, aldus Hesselink. Onder de streep was het verlies van 665 miljoen euro beduidend slechter dan het verlies van 151 miljoen euro waarop de consensus mikte. Dit had te maken met een provisie die Philips nam. De vrije kasstroom was met 117 miljoen euro "best sterk", aangezien er volgens de analist in het eerste kwartaal vaak sprake is van een uitstroom. De orderintake was vlak, aldus ING. ING merkte op dat Philips wel aangaf dat de onzekerheden aanhouden. "Al met al gaf Philips een positieve update af, maar onderstreept wel dat de onzekerheden in de markt en rond de slaapapneu-apparaten nog niet weg zijn", concludeerde ING. ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel Philips koerste maandagochtend 11,2 procent hoger op 19,28 euro. Bron: ABM Financial News

